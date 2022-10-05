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Aydın spor haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Haberleri

Aydın spor haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Gelen Aydın haberine göre Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol PelenkSpor Toto: Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Çağatay Durmaz, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan...

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk

Spor Toto: Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Çağatay Durmaz, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur, Miskevich, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Batuhan Yurdagül, Zeka Cağatay Kır, Berkan Bozan, Turgut Lelik, Yiğit Yıldız)

Setler: 25-18, 15-25, 36-34, 16-25, 15-8

Süre: 138 dakika (27, 26, 47, 24, 14)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Spor Toto, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Deniz Yılmaz Sigorta Aydın Spor Haberler

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