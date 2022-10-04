Aydın spor haberleri | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor Haberleri
Aydın haber: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.
Ligde 2. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)
16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)
17.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek)
17.00 Arkasspor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)
18.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor