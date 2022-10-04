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Aydın spor haberleri | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Haberleri

Aydın spor haberleri | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın haber: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.

Ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)

16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)

17.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek)

17.00 Arkasspor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)

18.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

voleybol Sigorta Şırnak Spor Haberler

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