Aydın spor haberleri | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Spor Haberleri Aydın haber: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak. Ligde 2. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak) 16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk) 17.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent) 17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü) 17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek) 17.00 Arkasspor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk) 18.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz) Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki voleybol Sigorta Şırnak Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Aydın spor haberleri | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.