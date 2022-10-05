Aydın spor haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Aydın yerel spor haberine göre Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Cizre Belediyespor-Altekma: 3-1
Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart: 3-0
Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3
Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 3-1
Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne: 3-0
TÜRŞAD-Halkbank: 1-3
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor