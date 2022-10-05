Aydın spor haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Spor Haberleri Aydın yerel spor haberine göre Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapıldı. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapıldı. Karşılaşmaların sonuçları şöyle: Cizre Belediyespor-Altekma: 3-1 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart: 3-0 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-2 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 3-1 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne: 3-0 TÜRŞAD-Halkbank: 1-3 Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Aydın spor haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.