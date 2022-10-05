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Aydın spor haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Haberleri

Aydın spor haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın yerel spor haberine göre Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapıldı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Cizre Belediyespor-Altekma: 3-1

Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart: 3-0

Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 3-1

Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne: 3-0

TÜRŞAD-Halkbank: 1-3

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Spor Haberler

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