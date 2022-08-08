Aydın spor haberi... Nazilli'de Doğukan'da mutlu son
Aydın gelişmesine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, transferde uzun süredir peşinde olduğu Antalyaspor'un 21 yaşındaki stoperi Doğukan Nelik'i sonunda ikna etti.
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, transferde uzun süredir peşinde olduğu Antalyaspor'un 21 yaşındaki stoperi Doğukan Nelik'i sonunda ikna etti. Kulübünden sonra genç oyuncuyla da maddi konularda anlaşan Nazilli, Doğukan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Doğukan, Akhisarspor'da profesyonel olmuştu.
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor