Aydın spor haberi: Nazilli Belediyespor ilk sınavda Spor Haberleri Aydın haberler... TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi hedefini zirve olarak belirleyen Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın ilk maçında Afjet Afyonspor'la sahasında karşı karşıya gelecek. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi hedefini zirve olarak belirleyen Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın ilk maçında Afjet Afyonspor'la sahasında karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Hasan Kaçar'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öcal, lige iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Öcal, "Sezon öncesi çok iyi çalıştık. Emeklerimizin karşılığını alacağız, taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. - Nazilli Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

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