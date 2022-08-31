Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor

Spor Haberleri

Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor

Aydın haberleri... TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında Afjet Afyonspor'la evinde 1-1 berabere kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal yükselişe geçeceklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında Afjet Afyonspor'la evinde 1-1 berabere kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal yükselişe geçeceklerini söyledi. Afyonspor karşılaşmasında galibiyeti çok istediklerini belirten Öcal, "Aşırı motivasyon strese neden oldu. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarıda sahada kötü bir oyun vardı. Aslında pozisyonlara defalarca çalışmıştık. Maç esnasında hamlelerimizi de yaptık ama maçı çeviremedik. İlk maçlar her zaman zordur. İnşallah Batman maçında 3 puan alırız. Maçta tribünleri dolduran binlerce taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Takımına çok güvendiğini ifade eden Taner Öcal, "Takım henüz oturmadı. 27 kişilik kadrodan 14'ü bu sene transfer edildi. Maçtan sonra oyuncularımızla konuştuk, maçın analizini yaptık. Gereken dersleri çıkardık. Zaman içinde yükselişe geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.Bazı taraftarların oyuncu değiştirme hakkının tamamını kullanmaması nedeniyle kendisini hedef alan eleştirilerine de yanıt veren Öcal, "Beş oyuncu değiştirmek için üç hamle yapmanız gerekir ama biz üç hamleyi zaten yapmıştık. Sanırım taraftarlar bu konuyu gözden kaçırdı" yorumunu yaptı.


- Nazilli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title