Aydın spor haberi: Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta Spor Haberleri Aydın haberine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezonun ilk haftasında kadroya alınmayan takımın en eski ismi Fatih Üge, hazırlık maçındaki performansla göz doldurdu. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezonun ilk haftasında kadroya alınmayan takımın en eski ismi Fatih Üge, hazırlık maçındaki performansla göz doldurdu. Altyapısından yetişip daha önce 2 farklı dönemde 8 sezon forma giydiği yuvasına geçen yıl devre arasında dönen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk hafta Afyonspor maçında 21 kişilik kadroya alınmadı. Fatih, hafta içinde tesislerde Yıldızspor'la oynanan hazırlık maçında 2 gol birden atarak teknik direktör Taner Öcal'a, "Hazırım" mesajı verdi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Fatih Spor Haberler

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