Aydın spor haberi: Efeler 09'dan sol bek takviyesi Aydın haberler... TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçireceği ilk sezonu için günleri sayan Efeler 09 FK, transferde Osmaniyespor'dan sol bek Emrah Öztürk'ü renklerine bağladı. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçireceği ilk sezonu için günleri sayan Efeler 09 FK, transferde Osmaniyespor'dan sol bek Emrah Öztürk'ü renklerine bağladı. Geçen sezonun ilk yarısında Pazarspor, ikinci yarısında ise Osmaniyespor'da top koşturan 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde Termespor, Orduspor, İstanbul Güngören, Bodrumspor, 24 Erzincanspor ve Aliağa FK'da da oynadı. Emrah Öztürk, "Aydın iline ve ligin yeni ekiplerinden hedefi olan Efeler 09'a şampiyonluk sevinci yaşamaya geldim. Sahada yeni takımımın başarısı için mücadele edeceğim" dedi. Spor Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Aydın Spor Haberler

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