Aydın spor haberi... Altekma, bu sezon Efeler Ligi'nde ilk 6'yı hedefliyor

Gelen Aydın haberine göre Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, lige renk katacak bir ekip olacaklarını ve ilk 6'yı hedeflediklerini bildirdi.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, lige renk katacak bir ekip olacaklarını ve ilk 6'yı hedeflediklerini bildirdi.

Matmeriçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, bu isimlerden 4'ünün yaş ortalamasının 18 civarında olduğunu söyledi.

Amaçlarının geçen senelerdeki gibi iyi bir takım konumuna gelmek olduğunu kaydeden Matmeriçli, "Lige renk katacağımızı, play-off'u zorlayacağımızı hatta her şey yolunda giderse ilk 6'yı zorlamak istediğimizi açık yüreklilikle söyleyebilirim." dedi.

Matmeriçli, Efeler Ligi'nde bütçesi büyük olan takımların yanında normal ve az bütçeye sahip ekiplerin bulunduğunu belirterek, "Erkek voleybolunda belli bir ivme var. Dünya Şampiyonası'nda, Altın Lig'de ve Challenger'da iyi mücadeleler izledik. Aynı kalitenin lige de yansıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Üst düzey yabancı isimlerin de ligde mücadele edeceğini kaydeden Matmeriçli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ilk dördün çok zevkli, kaliteli maçlara sahne olacağını düşünüyorum. Altta da bizim gibi ilk altıya, ilk sekize girecek takımların mücadelesinin de aynı heyecanda ve aynı kalitede olabileceğini tahmin ediyorum. Bu sene ligde hiç umulmadık sürprizler de olabilir."

Türkiye'de gençlere yatırım yapan lokomotif kulüplerin bulunduğunu, kendilerinin de bu takımların arasına katıldığını kaydeden Matmeriçli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü alttan yetiştirdiğimiz sporcular, ligde değişik takımlara transfer olup iyi sezonlar geçirmeye başladı. Bu altyapıya yatırım yapan takımlar ve farkındalık arttıkça erkek voleybolunda da iyi fizikler, iyi jenerasyonlar yakalandı. Bu jenerasyonların iyi çalıştırılması, iyi antrene edilmesi rekabet seviyesini de yükseltiyor. Bu genç oyuncuların Efeler Ligi'nde süre almaları onların kalitesini daha da artırıyor. Bu da uluslararası platformda önümüzdeki senelerde bana çok umut veriyor."

Altekma, ligde yarın saat 16.00'da diğer İzmir temsilcisi Arkas Spor ile Atatürk Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.