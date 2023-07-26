Aydın Okullar Arası Artistik Jimnastik Yarışmasında Minik B Kategorisinde Birinci Olan Asel Kumsal Çetin, Söke Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Aydın Okullar Arası Artistik Jimnastik yarışmasında birinci olan Asel Kumsal Çetin, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. Başkan Arıkan, sporcuyu makamında ağırlayarak başarısını kutladı ve desteklerini dile getirdi.

Aydın Okullar Arası Artistik Jimnastik yarışmasında 80 sporcu arasında Minik B kategorisinde birinci olan Asel Kumsal Çetin, Antrenörü Muzaffer Tuncay ile birlikte Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. Milli Takım alt yapı takımına seçilen Asel Kumsal Çetin'in başarısına kayıtsız kalmayan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, minik sporcuyu makamında ağırladı, hediye takdim etti.

Söke'de sporun gelişmesi, sportif başarıların artması için ellerinden gelen desteği Söke Belediyesi olarak verme gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Arıkan, başarılı jimnastikçi Asel Kumsal Çetin'i kutladı. Ailesi ve antrenörünü de kutlayan Başkan Arıkan, başarılarının devamını dileyerek, ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Antrenör Muzaffer Tuncay ve başarılı sporcu Asel Kumsal Çetin, Başkan Arıkan'a sıcak ilgisi ve desteği için teşekkür etti. - AYDIN