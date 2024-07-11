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Aydın Köşk Gençlik Merkezi Ekibi Bölge Birincisi Oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Bölge Turnuvası'nda, Aydın Köşk Gençlik Merkezi Ekibi büyük bir başarıya imza atarak bölge birincisi oldu. Eylül ayında Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Bölge Turnuvası'nda, Aydın Köşk Gençlik Merkezi Ekibi büyük bir başarıya imza atarak bölge birincisi oldu. 8 ilden ortalama 250 sporcunun katıldığı bu muhteşem halk oyunu şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın Köşk Gençlik Merkezi Ekibi, başarılı performanslarıyla Eylül ayında Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 8 ilden ortalama 250 sporcunun katıldığı halk oyunu şöleni, renkli görüntülere sahne olurken, Köşk Gençlik Merkezi ekibi Ege Bölge birincisi oldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gençlerimizin bu gurur verici başarısı, Aydın ilinin halk oyunlarındaki yeteneğini ve azmini bir kez daha kanıtladı. Yarışma boyunca sergilenen geleneksel halk oyunları, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bölge birincisi olan ekibimizi gönülden tebrik ediyor ve Türkiye finallerinde de üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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