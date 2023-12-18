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Aydın Kardeşköy Futbol Sahası için Çevre Düzenlemesi Başladı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına uygun şekilde hazırlanan Kardeşköy Futbol Sahası için çevre düzenlemesi çalışmaları başladı. Sahanın daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına uygun şekilde hazırlanan Kardeşköy Futbol Sahası için çalışmalar hız kesmezken, saha alanının daha konforlu olması amacıyla çevre düzenlemesi yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Aydın yatırımları çerçevesinde Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ne yapılacak olan futbol sahası için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda tamamlanacak olan 500 kişilik futbol sahası, Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına da uygun olacak. Proje bedeli 12 milyon 956 bin TL, ihale bedeli ise 10 milyon 980 bin TL olan sahanın daha konforlu hale getirilmesi için çevre düzenlemesi çalışmaları da başladı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kardeşköy Mahallesi Sentetik Futbol Sahamızın çevre düzenlemesine başladık. Çevre düzenlemesiyle spor alanımızı daha konforlu hale getiriyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Efeler Futbol Aydın Haberler

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