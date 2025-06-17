Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü 1. Lig'e Yükseldi

Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü 1. Lig'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü, Denizli'de düzenlenen 2. Lig 4. Grup müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi. Takım, gruptaki iki maçında da başarılı bir performans sergileyerek namağlup lider tamamladı.

Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü, Denizli'de oynanan 2. Lig 4. Grup müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 13-15 Haziran tarihleri arasında Denizli Akkonak Dr. Samim Gök Futbol Sahası'nda düzenlediği 2. Lig 4. Grup karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Turnuvada Alaşehir Sıtkı Davut Sağırlar Kulübü, Antalya İşitme Engelliler SK ve Aydın İşitme Engelliler SK mücadele etti. Grubun favorilerinden biri olarak gösterilen Aydın İESK, oynadığı iki karşılaşmada da etkili bir performans ortaya koyarak namağlup grup lideri oldu. İlk maçında Alaşehir SSDK'yı 14-0'lık skorla geçen Aydın ekibi, son maçta ise Antalya İESK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Aydın İESK, averajla grubunu lider tamamlayarak 1. Lig'e yükselmeye başardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı

Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatma Ali:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 5 haftada 467 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu Telegram'da (SheltonSGNL) veya WhatsApp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Patronuna telefonu verdi, 817 bin lirası buhar oldu

Patronuna telefonu verdi, başına gelmeyen kalmadı
Yengesini baltayla katlederken ağabeyi de öldü! Cezası belli oldu

Yengesini baltayla katlederken ağabeyi de öldü! Cezası az bulundu
İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürmeye hazırlanıyorlar

İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.