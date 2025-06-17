Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü 1. Lig'e Yükseldi

Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü, Denizli'de oynanan 2. Lig 4. Grup müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 13-15 Haziran tarihleri arasında Denizli Akkonak Dr. Samim Gök Futbol Sahası'nda düzenlediği 2. Lig 4. Grup karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Turnuvada Alaşehir Sıtkı Davut Sağırlar Kulübü, Antalya İşitme Engelliler SK ve Aydın İşitme Engelliler SK mücadele etti. Grubun favorilerinden biri olarak gösterilen Aydın İESK, oynadığı iki karşılaşmada da etkili bir performans ortaya koyarak namağlup grup lideri oldu. İlk maçında Alaşehir SSDK'yı 14-0'lık skorla geçen Aydın ekibi, son maçta ise Antalya İESK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Aydın İESK, averajla grubunu lider tamamlayarak 1. Lig'e yükselmeye başardı. - AYDIN