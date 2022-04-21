Aydın'ın Sultanları Kuzeyboru'ya şans tanımadı

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Sultanlar Ligi Play-off 7-8 turunun üçüncü maçında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek, ligi 7. sırada bitirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, voleybolda adından söz ettirmeye devam ediyor. Play-off'lara kalan ve play-off turunda ligi 7. sırada bitirdi. Maçı baştan sona önde götüren Aydın'ın Sultanları ilk iki seti 25-21, üçüncü seti ise 25-17 kazandı.

Bu yıl da takımın mücadelesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, takımı tebrik etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor