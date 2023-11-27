Aydın'ın Serçeköy Mahallesi'nde Yeni Sentetik Çim Saha Yapımı Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Serçeköy Mahallesi'nde yapımı süren sentetik çim saha, spor tutkunlarının beğenisini topluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan proje, bölgedeki spor potansiyelini artırmayı hedefliyor. Saha, modern bir spor alanı sunacak ve genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri için ideal bir zemin olacak. Ayrıca, tribün kapasitesi ve konforlu soyunma odalarıyla da dikkat çekiyor. Saha, 2023 Aralık ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve yapımı süren sentetik çim saha şimdiden sporseverlerin beğenisini topluyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 18 Kasım 2022 tarihinde başlanan ve yapımına hızla devam eden inşaat çalışmaları, bölgeye kazandırılacak olan sentetik çim saha ile spor tutkunlarını heyecanlandırıyor. Proje, gençlerin spora olan ilgisini artırmanın yanı sıra, sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmeyi hedefliyor. Sentetik çim sahanın 70x100 boyutlarıyla modern bir spor alanı sunacak olması, bölgedeki spor potansiyelini artırmak adına büyük bir fırsat sunuyor. Genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve rekabet ortamında gelişim sağlamaları için ideal bir zemin sunacak. Proje kapsamında inşa edilen 2 adet soyunma odası da sporcuların konforunu düşünerek tasarlandı.

Ayrıca, 500 kişilik tribün kapasitesi, seyircilere rahat ve keyifli bir izleme deneyimi sunacak. Tribünlerde, spor müsabakalarını heyecanla takip eden taraftarlar, takımlarına olan sevgi ve desteklerini daha etkin bir şekilde ifade edebilecekler. Tamamlandığında bölgenin spor hayatına canlılık katacak olan Serçeköy sentetik çim sahanın 2023 Aralık ayında hizmete girmesi planlanıyor. - AYDIN