Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plaj voleybolu semineri yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plaj voleybolu semineri yapıldı

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plaj voleybolu semineri yapıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen plaj voleybolu semineri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen plaj voleybolu semineri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

TVF'den yapılan açıklamada, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen seminerin Türkiye'de ilk kez yapıldığı belirtildi. Seminere her yaş kategorisinden çok sayıda voleybolseverin katıldığı bildirildi.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Milli Takım antrenörleri tarafından verilen seminerde, temel plaj voleybolu öğrenme konusunun ele alındığı ve plaj voleybolu antrenmanının uygulamalı anlatıldığı kaydedildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kuşadası, Türkiye, Aydın, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title