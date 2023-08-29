Aydın'ın kurtuluşu için bisiklet yarışı düzenlenecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek olan bisiklet yarışında, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlanacak. Yarışlar 2 Eylül'de başlayacak ve farklı kategorilerde gerçekleştirilecektir.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek olan bisiklet yarışında, bu kez pedallar Aydın'ın kurtuluşu için çevrilecek.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtarılmasının yıldönümü dolayısıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "7 Eylül Zafer Kupası Kriteryum Yarışları" düzenlenecek. Aydın Bisiklet İl Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilecek olan yarışlar 2 Eylül saat 09.30'da başlayacak. Efeler ilçesi Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu önünden start alacak olan yarışlara katılan sporcular, 2 bin 600 ve bin 240 metre uzunluğundaki parkurlarda ter dökecek. 11 kategori erkek ve 5 kategori bayan olmak üzere toplam 16 kategoride gerçekleştirilecek her yarışın sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Sporun zaferine hazır mısınız? Aydın Zafer Kupası Kriteryum Yarışı, 2 Eylül Cumartesi günü Mimar Sinan Spor Salonumuzun önünde gerçekleşecek. Heyecan dolu yarışmada bir araya gelip zaferin tadını çıkaracağız. Katılımınızı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN