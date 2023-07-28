Aydın'ın Köşk ilçesinden öğrenciler Türkiye Finalleri'ne yükseldi

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan 100.Yıl Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde başarı elde ederek Türkiye Finalleri'ne yükseldi. İremsu Zeybek yüksek atlamada birinci, Ömer Selim 800 metrede ikinci, Olcay Köroğlu ise bayrak takımında üçüncü oldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan 100.Yıl Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde başarı elde ederek Türkiye Finalleri'ne yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Şampiyonası Yarı Finali, geçtiğimiz gün Manisa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aydın'ı temsilen yarı finallerde ter döken Aydınlı öğrenciler, elde ettikleri başarılarla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakalarda ter döken İremsu Zeybek yüksek atlamada 1., Ömer Selim 800 metrede 2., Olcay Köroğlu ise bayrak takımında 3. oldu.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Türkiye Şampiyonası Finallerindeyiz. Manisa' da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Şampiyonası yarı finalde Aydın'ımızı temsilen yarışmalara katılan Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu kız ve erkek takımlarımız Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanmışlardır. Öğrencilerimiz, İremsu Zeybek yüksek atlamada 1. olarak altın madalya, Ömer Selim 800 metrede 2. olarak gümüş madalya, Olcay Köroğlu ise bayrak takımında 3. olarak bronz madalya almışlardır. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Emeklerinden dolayı öğretmenimiz Nuri Atsak'a da teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN