Aydın'ın konuğu Kuzeyboru

MİSLİ.com Sultanlar Ligi Play-Off 7-8 etabı ilk maçında deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde rakibiyle ikinci karşılaşmaya çıkacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda 3'üncü ve son maç perşembe günü yine Aydın'da yapılacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor