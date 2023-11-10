Aydın'ın hentbol şampiyonları belli oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç A Kızlar ve Genç A Erkekler Hentbol turnuvası Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan madalya töreni ile sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç A Kızlar ve Genç A Erkekler Hentbol turnuvası Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan madalya töreni ile sona erdi.

Turnuva, Aydın'ın dört bir yanından katılan okulların öğrencilerin yeteneklerini sergiledikleri mücadeleler, sadece saha içinde değil, aynı zamanda karakterlerini ve liderlik yeteneklerini geliştirmelerine de olanak sağladı.

Genç Kızlar A Hentbol turnuvasında, İncirliova Spor Lisesi, turnuvaya damgasını vurarak birincilik kürsüsüne çıktı. Büyük bir mücadele ve kararlılıkla oynanan maçlarda Nazilli 50. Yıl MTAL, Şehit Polis Cengiz Eker MTAL ve Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sıraları elde etti.

Genç Erkekler A Hentbol turnuvasında ise İncirliova Spor Lisesi, rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülünü kazandı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi üçüncü ve Kuyucak Bahri Uçuş MTAL ise dördüncü sırada yer aldı. Turnuvanın sona ermesiyle birlikte, genç sporcular madalya ve kupalarını almanın gururunu yaşadı. - AYDIN