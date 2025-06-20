Aydın'ın Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Aydın'ın Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Sivas'ta düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular farklı kategori ve kilolarda önemli dereceler elde ederek madalya kazandılar. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir şekilde mücadele eden genç sporcular, Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen 11-12-13-14 Yaş Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti. Şampiyonada, U10 52 kilo kategorisinde Ege Özdikici, U11 41 kilo kategorisinde Ali Çakmaç, U14 68 kilo kategorisinde Muhammed Bilal Ayabey Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca U12 62 kiloda Muhammed Emin Özkay, U10 27 kiloda Furkan Tunç, U11 44 kilo Uğur Tunç, U11 30 kiloda Muhammet Gümüş Türkiye beşinciliği elde etti.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizi gururla temsil eden tüm sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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