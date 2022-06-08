Aydın'ın en hızlı atletleri belli oldu - Haberler

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Aydın'ın en hızlı atletleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aydın'ın en hızlı atletleri belli oldu

Birçok spor branşında adından söz ettiren Aydın'da, Atletizm İl Temsilciliği koordinesinde yapılan seçmelerde en hızlı atletler belli oldu.

Birçok spor branşında adından söz ettiren Aydın'da, Atletizm İl Temsilciliği koordinesinde yapılan seçmelerde en hızlı atletler belli oldu.

Aydın'da başarılı sporcular yetişmeye devam ederken, Kardeşköy Atletizm Pisti'nde Atletizm İl Temsilciliği organizatörlüğünde atletizm seçmeleri düzenlendi. Düzenlenen il seçmeleri sonucunda Aydın'ın en hızlı atletizm sporcuları da belli oldu. Seçmelere katılan sporcular kıyasıya mücadele ederken, seçilen atletler Aydın'ı temsil edecek. Seçmelerin ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bursa'da gerçekleştirilecek U16 Şampiyonasında ilimizi temsil edecek olan sporcularımıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Aydın Spor Haberler

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