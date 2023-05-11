Aydın'ın en geniş çerçeveli karting pistinde sona gelindi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Go-Kart Pisti ve çevre düzenlemesinde sona gelindi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Go-Kart Pisti ve çevre düzenlemesinde sona gelindi.

Nazilli ilçesinde farklı sportif ihtiyaçlara cevap veren yatırımlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir bir hayata geçirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı çerçevesinde Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun yanına yapılan Go-Kart Pisti ve çevre düzenlemesinde sona gelindi. Aydın'ın profesyonel anlamda ilk karting pisti olan Gençlik ve Spor yatırımında portatif tribün ve soyunma odası da yer alacak. Türkiye'de otomobil sporlarının yoğun ilgi gördüğü kent olan Aydın'a kazandırılan 800 metre uzunluğunda ve ortalama 7 metre genişliğindeki bu pist, Türkiye'deki mevcut pistler arasında modern ve güvenli karting pisti olarak Aydın iline kazandırılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun verdiği teknik bilgiler çerçevesinde standartlara uygun biçimde Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapılan Nazilli Go-Kart Pisti birçok önemli yarışmalara ev sahipliği yapabilecek nitelikte.

"Gençlerimiz için büyük hedeflerimiz var"

Aydın'ın bir spor şehri olduğuna dikkat çeken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Bu kıymetli şehri, Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Aydın ilimizin daha da spor dalında parlatılması bizim görevimiz. Sportif hayatın en önemli işlevlerinden bir tanesi de spor alanlarının genişletilmesi, bu çerçevede gençlik ve spor imkanlarının artırılmasında son sürat ilerliyoruz. Güzel bir projenin daha sonuna geldik. Gençlerimiz için büyük hedeflerimiz var. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN