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Aydın'ın demir yumruğu Muhammet Anıl Ceyhaner Türkiye üçüncüsü oldu

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Fethiye'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumruğu Muhammet Anıl Ceyhaner, Türkiye üçüncüsü oldu.

Fethiye'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumruğu Muhammet Anıl Ceyhaner, Türkiye üçüncüsü oldu.

Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla'nın Fethiye ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Muhammet Anıl Ceyhaner başarılarıyla şampiyonaya damga vurdu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı şampiyonada rakiplerini alt etmeyi başaran Aydın'ın demir yumruğu, kıran kırana geçen mücadelelerin ardından Avrupa Şampiyonu rakibine mağlup olarak Yıldız Erkekler Türkiye Üçüncüsü oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Aydın Boks İl Temsilcisi ve Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü olan Yavuz Kılıç ise öğrencilerini tebrik ederek "11-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Fethiye'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına ilimizi temsilen katıldık ve şampiyonayı bir bronz madalya ile tamamladık. 80 kilogramda ringe çıkan Muhammet Anıl Ceyhaner yarı finalde Avrupa Şampiyonu rakibine mağlup olarak Yıldız Erkekler Türkiye Üçüncüsü olmuştur. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'na, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ve İlçe Müdürümüz Güven Eker'e, boks spor kulüplerimize ve değerli yönetimine bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Aydınımıza ve Nazillimize hayırlı olsun. Aldığımız her madalyayı babam Abdulaziz Kılıç'a ithaf ettik. Kabri nur mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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