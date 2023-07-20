Aydın'ın Buharkent ilçesi Türkiye Tırmanma Yarışı'na ev sahipliği yapacak

Aydın'ın Buharkent ilçesi, Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 4. ayağına ev sahipliği yapacak. Buharkent Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenecek olan Buharkent Tırmanma Yarışı, 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı bu yıl Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilecek. Buharkent Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 3. kez tüm yarışseverlere ev sahipliği yapacak. Yarışın ilk ayağı ise Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olacak olan organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacı katılacak.

İlçenin üçüncü kez ev sahipliği yapacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu AVİS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. yarışı geliyor. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 2023 Buharkent Tırmanma Yarışı, belediyemizin de desteğiyle ilçemizde 3. kez gerçekleşecek. Atatürk Bulvarı Belediye önünde 29 Temmuz günü saat 16.00'da sembolik startla başlayacak olan yarışlar, 30 Temmuz günü 09.00 ile 17.00 arasında Kayaburnu Mahallesi Ericek yol ayrımında start alarak, Muratdağı Mahallesi GES Santrali'nde son bulacak. Bu heyecan dolu etkinliğe tüm halkımız davetlidir. Otomobil sporları tutkunları ve adrenalini seven herkes, unutulmaz bir yarış deneyimi yaşamak için bu fırsatı kaçırmasın" dedi. - AYDIN