Aydın İl Sağlık Müdürü, Voleybol Takımını Destekledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı'nın müsabakasını tribünden izleyerek personeline destek verdi.

Aydın'da cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen 'kurumlar arası voleybol turnuvası' sürüyor. Hem rekabet hem de dayanışma ruhuyla dolu bir atmosferde turnuvada mücadele eden katılımcılar keyifli maçlar ortaya koyuyor. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, kurumlar arası voleybol turnuvasında İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki müsabakasını tribünden izleyerek personeline destek verdi. Her iki takımında büyük mücadele verdiği müsabakadan 3-2 galip ayrılan İl Sağlık Müdürlüğü voleybol takımını tebrik eden Şenkul, "Kamu kurumlarımız arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmanın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya katılan tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekleştirilen organizasyonda dostluk içinde güzel maçlar diliyorum" dedi. - AYDIN