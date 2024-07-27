Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 15 Temmuz Voleybol Turnuvasında Üçüncü Oldu

Kurumlar arası iletişimi güçlendirmek adına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Voleybol turnuvasını Aydın İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü sırada tamamladı.

Turnuvaya başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere Aydın Valiliği, Germencik Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katılım sağladı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Germencik Kaymakamlığı arasında oynanan final maçı sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şampiyon olurken Germencik Kaymakamlığı ikinci, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Valiliği arasında oynanan maç sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü ve Aydın Valiliği ise dördüncü oldu.

Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Destek Hizmetleri Başkanı Av. Hasan Uyar, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cevat Sandalcı oynanan müsabakaları takip ederek dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Sağlık Müdürlüğü'nü temsilen voleybol turnuvasına katılan ve üçüncü olan takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN