Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı Bölge Finallerini Şampiyon Tamamladı

Aydın'da öğretmenlerden oluşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı, Denizli'de oynanan 3x3 Basketbol Bölge Finallerini şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında kamu kurumlarının katılımı ile birlikte kurumlar arası, iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak hedefiyle 81 il de eş zamanlı olarak düzenlediği 'Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunları' hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Aydın'da düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Aydın'da görev yapan öğretmenlerden oluşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı şampiyon olarak Bölge Finalleri'ne yükseldi. Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bölge Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımı başarılı maçlar çıkararak, 1-5 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazandı.

Takımlarının elde ettiği bu başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; "Takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN