Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suda Boğulma Olaylarını Önlemek İçin Çalışıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri, baraj, göl, gölet ve sulama kanallarını teknolojik imkanlarla sürekli kontrol ederek vatandaşları bilgilendiriyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalar sürerken, vatandaşlar da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahası içerisinde bulunan göl, gölet, baraj ve sulama kanalı gibi yerlerde meydana gelebilecek muhtemel boğulma olayları ve can kayıplarının önüne geçmek için faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekiplerince il genelinde suda boğulma olaylarının önlenmesi maksadıyla devriyeler tarafından; baraj, göl, gölet ve sulama kanalları teknolojik imkanlar kullanılarak sürekli kontrol ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşları bilgilendiriyor. - AYDIN