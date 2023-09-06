Aydın İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Sürücülerine Kask ve Fosforlu Yelek Kullanımının Önemini Anlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki motosiklet sürücülerine kask ve fosforlu yelek kullanımının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü kent genelindeki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başaran ve Karapınar Mahallerinde motosiklet sürücülerine trafik güvenliği için kask ve fosforlu yelek kullanımının önemi, meydana gelebilecek kazalardan korumayı hedefleyen kask ve gece görünürlüğü sağlayan fosforlu yelek ile ilgili eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Motosiklet sürücülerinden gelen soruları da yanıtlayan jandarma ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı. - AYDIN