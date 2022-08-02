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Aydın haberleri! Nazilli Belediyespor başarıya inanıyor

Aydın haberleri! Nazilli Belediyespor başarıya inanıyor

Aydın haberler... TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal, değerlendirmelerde bulundu.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal, değerlendirmelerde bulundu. Birinci etap kamp çalışmalarının çok verimli geçtiğini ifade eden Öcal, "Yeni sezon camiamıza hayırlı olsun. Bu güzel ortamı bizlere sağlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere kulüp başkanı Ünal Önal ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Şu anda takım olma yolunda önemli adımlar attık. Futbolcularımız özverili çalışmalar ile bu süreci hızlandırdı. Sabah akşam olmak üzere çift antrenmanlar ile Nazilli'de kendi tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamlayıp sezona hazır bir şekilde gireceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

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