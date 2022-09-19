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Aydın haberleri | Muğlaspor hazırlık maçında İncirliova'yı 4-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Aydın haberleri | Muğlaspor hazırlık maçında İncirliova'yı 4-0 mağlup etti

Edinilen Aydın haberine göre Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken İncirliova Belediyespor ile hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken İncirliova Belediyespor ile hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Hazırlık maçında Muğlaspor, Atakan Akbulut (2), Sergen Şakirler ve Ender Acar'ın kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Hazırlık maçı karşılaşmasını Muğlaspor başkanı Ali Çakır ve yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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