Aydın haberleri: Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1 Spor Haberleri Aydın bölgesinden gelen habere göre STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Hasan Kaçar, Erdi Abdulmecit Sayar, Hasan CebeciEŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Çağrı, Mert Özyıldırım (Dk. 59 Cemal), Ahmet (Dk. 64 Yılmaz), Nurettin (Dk. STAT: Nazilli İlçe HAKEMLER: Hasan Kaçar, Erdi Abdulmecit Sayar, Hasan Cebeci EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Çağrı, Mert Özyıldırım (Dk. 59 Cemal), Ahmet (Dk. 64 Yılmaz), Nurettin (Dk. 79 Anıl), Hüseyin, Ali, Emre, Bilal, Hakkı, Doğukan AFJET AFYONSPOR: Anıl - Alper, Eren, Mete, İsmail Hakkı, Şiyar (Dk. 90 Melih), Olcay, Muhammed Mustafa (Dk. 64 Uygar Mert), Yavuz Selim (Dk. 64 Berat), Kaan (Dk. 72 Ali), İlke (Dk. 72 Abdullah) GOLLER: Dk. 29 Alim (Nazilli Bld) - Dk. 18 Alper (Afjet Afyonspor) SARI KARTLAR: Mert Özyıldırım, Hüseyin (Nazilli Bld) - Yavuz Selim, Alper, Şiyar, İsmail Hakkı, Mete (Afjet Afyonspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor sahasında Afjet Afyonspor'la yenişemedi: 1-1. Nazilli İlçe Stadı'nda konuk ekibin 18'inci dakikada Alper'le bulduğu gole siyah-beyazlılar 29'uncu dakikada Alim'le karşılık verdi. Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başladı. - Nazilli Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak Hasan Cebeci Hüseyin Ali Nazilli Şiyar Spor Haberler

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