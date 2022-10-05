Aydın haberi! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Spor Haberleri Aydın haberine göre Salon: Şehit Murat KocatürkHakemler: Gürhan Gül, Hüseyin OkumuşDeveli Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan)Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan... Salon: Şehit Murat Kocatürk Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Okumuş Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan) Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın) Setler: 25-22, 25-22, 25-16 Süre: 104 dakika (33, 37, 34) AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi. Spor Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Ali Onur Sigorta Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Aydın haberi! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.