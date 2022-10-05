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Aydın haberi! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Haberleri

Aydın haberi! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın haberine göre Salon: Şehit Murat KocatürkHakemler: Gürhan Gül, Hüseyin OkumuşDeveli Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan)Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan...

Salon: Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Okumuş

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-22, 25-22, 25-16

Süre: 104 dakika (33, 37, 34)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Ali Onur Sigorta Spor Haberler

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