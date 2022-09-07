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Aydın haberi... Nazilli Belediyespor'un teknik patronu Erdil oldu

Spor Haberleri

Aydın haberi... Nazilli Belediyespor'un teknik patronu Erdil oldu

Aydın haberler... Eşin Group Nazilli Belediyespor teknik direktörlük görevine Cihan Erdil getirildi.

Eşin Group Nazilli Belediyespor teknik direktörlük görevine Cihan Erdil getirildi.

Teknik direktörlüğe Atletik Performans antrenörü olarak Çaykur Rizespor'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Göztepe'de yaptığı görevin ardından Bucaspor 1928'de antrenör olarak görev aldı. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal ve yöneticilerle bir araya gelen Cihan Erdil, her konuda fikirbirliğine vardı. Başarılı çalıştırıcı kendini Nazilli Belediyesporlu yapan imzayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.

Eşin Group Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "Teknik Direktörümüz Cihan Erdil, bugün ilk antrenmanına çıkarak çalışmalarına başlayacaktır. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bucaspor Rizespor Nazilli Spor Haberler

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