Aydın haberi: Nazilli Belediyespor'da Öcal gitti Spor Haberleri Aydın haberi... TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönüp ilk iki haftada bekleneni veremeyen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal dönemi bitti. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönüp ilk iki haftada bekleneni veremeyen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal dönemi bitti. Başkan Ünal Önal'ın yaptığı, "Radikal kararlar alacağız" açıklamasının ardından Taner Öcal'la tesislerde bir araya gelen yönetim, karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı. Öcal, siyah-beyazlılarda geçen sezonun ikinci yarısında Kadir Kar'ın yerine göreve gelmişti. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Nazilli Spor Haberler

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