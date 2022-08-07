Aydın haberi! Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi! Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar

Aydın haberi! Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar

Aydın haberlerine göre Kuşadası, Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 2. Bölge 2. Etap müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

 - Güncelleme:

Kuşadası, Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 2. Bölge 2. Etap müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Triatlon Federasyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliği içerisinde Sevgi Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakalara toplam 135 sporcu katıldı.

Mersin'de geçen Nisan ayında düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ata Yahşi için Türkiye Triatlon Federasyonu'nca düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi'nin 2. etabı Kuşadası'nda yapıldı. Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakalara M1, M2, M3, yıldız ve genç kategorilerinde olmak üzere toplam 135 triatlet katıldı. Triatletler dereceye girmek için yüzüp, pedal bastıktan sonra koştu.

İzmir Triatlon İl Temsilcisi ve Ata Yahşi'nin babası Adnan Yahşi; "Bu müsabakaları gerçekleştirme amacımız tamamen triatlon sporuna bir alt yapı oluşturmak ve katılım sayısını arttırmak. Müsabakalarımız şenlik havasında geçiyor. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bize ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kuşadası Türkiye Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title