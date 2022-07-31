Aydın haberi! Efeler'e kaleci takviyesi Edinilen Aydın gelişmesine göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Efeler 09 SFK, dış transfer çalışmaları kapsamında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan genç kaleci Emirhan Emir'i kiralık olarak renklerine bağladı. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Efeler 09 SFK, dış transfer çalışmaları kapsamında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan genç kaleci Emirhan Emir'i kiralık olarak renklerine bağladı. Altınordu altyapısında tüm kategorilerde forma giyen 19 yaşındaki Emirhan, kalesini koruduğu İzmir ekibinde U17 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. U19 Süper Ligi ve U19 Elit Ligi'nde forma giyen başarılı kaleci, 2 sezon önce takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Bu süreçte A takımda kadroda yer alan genç file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ter döktü. - Nazilli Spor Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Efeler Spor Haberler

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