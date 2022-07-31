Aydın haberi! Efeler'e kaleci takviyesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi! Efeler'e kaleci takviyesi

Aydın haberi! Efeler'e kaleci takviyesi

Edinilen Aydın gelişmesine göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Efeler 09 SFK, dış transfer çalışmaları kapsamında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan genç kaleci Emirhan Emir'i kiralık olarak renklerine bağladı.

 - Güncelleme:

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Efeler 09 SFK, dış transfer çalışmaları kapsamında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan genç kaleci Emirhan Emir'i kiralık olarak renklerine bağladı. Altınordu altyapısında tüm kategorilerde forma giyen 19 yaşındaki Emirhan, kalesini koruduğu İzmir ekibinde U17 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. U19 Süper Ligi ve U19 Elit Ligi'nde forma giyen başarılı kaleci, 2 sezon önce takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Bu süreçte A takımda kadroda yer alan genç file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ter döktü.


- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Efeler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title