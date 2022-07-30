Aydın haberi... Efeler 09 SFK Cinkaya'yı renklerine bağladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi... Efeler 09 SFK Cinkaya'yı renklerine bağladı

Aydın haberi... Efeler 09 SFK Cinkaya'yı renklerine bağladı

Aydın haberine göre TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

 - Güncelleme:

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip, geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'da forma giyen sağ ve sol kanat oyuncusu Furkan Cinkaya'yı renklerine bağladı.

Futbola Çaykur Rizespor altyapısında başlayan 22 yaşındaki Furkan Cinkaya, burada U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Ardından Ofspor ve Artvin Hopaspor takımlarında top koşturan başarılı futbolcu, önceki sezon 26 maçta 5 gol ve 6 asist ile oynarken, geçen sezon da Play-Off Finali oynama başarısı gösterdi. Cinkaya, geçen sezon Karadeniz ekibiyle 33 maçta mücadele ederken 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Afyon kampımıza katılan ve yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan yeni transferimiz Furkan Cinkaya'ya hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title