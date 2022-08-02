Aydın haberi... Efeler 09'da kaptana veda Aydın haberler: TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK, kaptanı Selçuk Yıldırım'la yollarını ayırdı. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK, kaptanı Selçuk Yıldırım'la yollarını ayırdı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Efeler 09 forması giyen ve 3'üncü Lig'e yükselme sevinci yaşayan 36 yaşındaki oyuncuya veda edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takım kaptanlığımızı yapan ve şampiyon kadromuzda yer alan orta saha oyuncusu Selçuk Yıldırım'a katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Selçuk, Efeler 09'da 19 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Selçuk Yıldırım Selçuk Efeler Spor Haberler

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