Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi | Aydınlı Burcu Avrupa'yı salladı

Spor Haberleri

Aydın haberi | Aydınlı Burcu Avrupa'yı salladı

Edinilen Aydın gelişmesine göre Polonya'nın Raszyn kentinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Burcu İldem Gerçekden, koparma dalında Avrupa birincisi olurken şampiyonayı totalde üçüncü olarak tamamladı.

Polonya'nın Raszyn kentinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Burcu İldem Gerçekden, koparma dalında Avrupa birincisi olurken şampiyonayı totalde üçüncü olarak tamamladı.

2022 Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası Polonya'nın Raszyn kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 33 ülkeden 222 sporcu katılırken, Türk Milli Takımı adına kız ve erkeklerden toplam 22 sporcu katıldı. Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 16 yaşındaki Aydınlı Burcu İldem Gerçekten ise 76 kiloda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil etti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Gerçekden, koparmada 91 kilo ile birinci, silkmede 106 kilo ile dördüncü, toplamda 197 kilo ile Avrupa Üçüncüsü oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Polonya Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title