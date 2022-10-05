Aydın haber | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Spor Haberleri Aydın gelişmesine göre Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Seçkin YenerGalatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Baturalp Burak Güngör, Orçun Ergün, Selim Kalaycı, Emir Kaan Öztürk)Hekimoğlu Global Connect Travel... Salon: Burhan Felek Hakemler: Erol Akbulut, Seçkin Yener Galatasaray HDI Sigorta : Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Baturalp Burak Güngör, Orçun Ergün, Selim Kalaycı, Emir Kaan Öztürk) Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekipoğlu, Gunter, Enaboifo, Nalobin, Gökhan Çatal, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan) Setler: 25-21, 29-27, 20-25, 25-15 Süre: 126 dakika (34, 37, 30, 25) Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yendi. Spor Kaynak: AA / Ragıp Tekin Kaan Öztürk voleybol Sigorta Spor Haberler

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