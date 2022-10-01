Aydın haber | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Aydın haberleri... Salon : Cengiz GöllüHakemler : Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan ÜnalHekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Nalobin, Gökhan Çatal, Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Kadir Bircan, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Mehmet Hacıoğlu)Spor Toto: Muhammet...
Salon : Cengiz Göllü
Hakemler : Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Nalobin, Gökhan Çatal, Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Taha Sabah ( Umut Özdemir, Metin Durmuş, Kadir Bircan, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Mehmet Hacıoğlu)
Spor Toto: Muhammet Kaya, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Doğan Karakoç, Azizcan Ataoğlan, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 25-20, 17- 25, 19-25, 25-22, 15-10
Süre: 135 dakika (30, 29, 27, 29, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Spor Toto'yu 3-2 yendi.