Aydın haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Aydın haberleri... Salon: BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim KoşarZiraat Bankkart: Atanasov, Teer Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Radke, Bahov, Halit Kurtuluş, Metin...
Salon: Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar
Ziraat Bankkart: Atanasov, Teer Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Radke, Bahov, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Halik Dolaşık, Emre Berat Fırat, Berk Dilmenler, Can Erenhan)
Setler: 28-26, 26-24, 25-21
Süre: 95 dakika (33, 34, 28)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.