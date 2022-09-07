Aydın haber | Nazilli'de Cihan Erdil dönemi
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Aydın haberleri: TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2 maçta 1 puanla başlayınca Taner Öcal'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, teknik direktörlük için Cihan Erdil'le anlaştı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2 maçta 1 puanla başlayınca Taner Öcal'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, teknik direktörlük için Cihan Erdil'le anlaştı. Kariyerinde Çaykur Rizespor ve Göztepe'de atletik performans antrenörü, Bucaspor 1928'de geçen sezon teknik direktör olarak çalışan 42 yaşındaki Erdil, Başkan Ünal Önal ve yöneticilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde bir araya gelip sözleşme imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor