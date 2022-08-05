Aydın haber | Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı

Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Pazarspor forması giyen sol bek ve sol stoper mevkiinde görev alan İstanbulspor'dan alt yaş kategorilerinde bir çok kez milli formayı giymiş Fatih Tultak ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Nazilli'de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan Fatih Tultak, kendisini 1 yıllık kiralık olarak siyah beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Fatih kardeşim genç yaş kategorilerinde 30 kez milli formayı terletmiş genç ve istekli bir kardeşimiz kendisi ile 1 yıl beraber olacağız. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Yeni transferi Fatih Tultak, "Hedeflerim doğrultusunda kulübümüzün menfaatlerine uygun şekilde elimden gelenin en iyisini yaparak başarılı olacağım. Anlaşmamız herkes için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Fatih Tultak kimdir?

28 Şubat 2001 Mersin doğumlu oyuncu Fatih Tultak (21), Tarsus İdman Yurdu'nda futbola başladı. Daha Sonra Karabükspor forması ve Ankaragücü forması giydi. Geçtiğimiz sezon Pazarspor forması terleten genç oyuncu 1,86 cm boyunda ve sol bek ile sol stoper mevkilerinde görev alıyor. - AYDIN