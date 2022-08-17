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Aydın haber | Galatasaray, Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ı Sarıyer'e kiraladı

Aydın haber | Galatasaray, Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ı Sarıyer'e kiraladı

Spor Haberleri

Aydın gelişmesine göre Galatasaray Kulübü, Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın Sarıyer Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın Sarıyer Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Galatasaray Eren Aydın Sarıyer Spor Haberler

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