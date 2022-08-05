Aydın haber: Efeler'de kamp bitti Aydın haberler... TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, Afyonkarahisar kampının 10 günlük ilk etabını tamamladı. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, Afyonkarahisar kampının 10 günlük ilk etabını tamamladı. Kampın ardından 3 günlük izne çıkan takım, 8 Ağustos Pazartesi günü yine Afyon'da ikinci etap kampına başlayacak. Efeler, ilk kampta oynadığı tek hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. - Nazilli Spor Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak Türkiye Futbol Federasyonu Karahisar Efeler Spor Haberler

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