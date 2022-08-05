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Aydın haber: Efeler'de kamp bitti

Aydın haber: Efeler'de kamp bitti

Aydın haberler... TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, Afyonkarahisar kampının 10 günlük ilk etabını tamamladı.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, Afyonkarahisar kampının 10 günlük ilk etabını tamamladı. Kampın ardından 3 günlük izne çıkan takım, 8 Ağustos Pazartesi günü yine Afyon'da ikinci etap kampına başlayacak. Efeler, ilk kampta oynadığı tek hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.


- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karahisar Efeler Spor Haberler

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