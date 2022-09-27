Aydın haber... Efeler 09 SFK Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi
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Aydın spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda Somaspor ile deplasmanda karşılaşan Efeler 09 SFK rakibini penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Somaspor ile deplasmanda karşılaşan Efeler 09 SFK rakibini penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.
TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Efeler 09 SFK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa temsilcisi Somaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Efeler 09 SFK, Somaspor'u 7-6 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Efeler 09 SFK bir üst tura yükselerek büyük sevinç yaşadı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor