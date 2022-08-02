Aydın haber | Efeler 09 SFK'nın yeni sezon formaları görücüye çıktı - Haberler

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Aydın haber | Efeler 09 SFK'nın yeni sezon formaları görücüye çıktı

Aydın haber | Efeler 09 SFK'nın yeni sezon formaları görücüye çıktı

Aydın gelişmesine göre 2022-2023 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nün (SFK) yeni sezon formaları görücüye çıktı.

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2022-2023 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nün (SFK) yeni sezon formaları görücüye çıktı.

Efeler 09 SFK sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda giyeceğimiz formalarımız dün itibariyle tanıtıldı. Siyah formamız; EFE'ndi Forma, yeşil formamızın adı üzerindeki siyah beyazlı şerit detayıyla Memleket Sevdası, beyaz formamız ise; Aydın'ımızın katma değerli nimetleri olan 'Pamuk-Zeytin-İncir' adlarını aldı. Büyük beğeni alan tasarımlarıyla yeni sezonda giyeceğimiz formalarımızın taraftar için satışı ise önümüzdeki günlerde yapılacak planlamalar doğrultusunda satışa sunulmadan önce resmi sayfalarımızdan duyurusu yapılacak" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Efeler Aydın Spor Haberler

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